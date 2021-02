Supermacht China „Ein Konfrontationskurs würde uns nur in eine Sackgasse führen“

Allerdings gibt es in der EU und auch in Deutschland viele, die hoffen, zusammen mit den USA eine Art „Handels-Nato“ als Gegengewicht zu China bilden zu können.

Ich denke, dass eine bipolare Welt weder im chinesischen noch im europäischen Interesse liegt. Gerade Europa sollte gemeinsam mit China Förderer einer multipolaren Weltordnung sein. Das betrifft auch die Frage, inwieweit die EU eigenständig handeln will. Ich glaube, dafür gilt auch der Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Wir Europäer müssen unser Schicksal in unsere eigene Hand nehmen“.



Die Entwicklung geht aber gerade in eine andere Richtung. Joe Biden will mit Europa zusammen eine westliche Einheits-Front gegen China bilden, das hat er jetzt mehrfach gesagt. Und Ihr Präsident spricht ja auch schon vom „neuen kalten Krieg“.

Staatspräsident Xi Jinping hat jüngst in Davos davor gewarnt und gesagt, dass eine gespaltene Welt die großen Herausforderungen unserer Zeit nicht bewältigen kann. Ein Konfrontationskurs würde uns nur in eine Sackgasse führen. Ich habe auch den Eindruck, dass diese Meinung in Europa und insbesondere in Deutschland geteilt wird, denn gerade hier hat man doch die schmerzlichsten Erfahrungen mit dem Kalten Krieg gemacht. Wir lehnen ihn ebenso ab wie eine Entkoppelung der Wirtschaft und wir hoffen, dass die USA auch zu dieser Einsicht gelangen. Die Denkmuster des Kalten Krieges sind nicht mehr zeitgemäß. China will eine multipolare Welt, nur so lassen sich große Probleme wie Klimawandel und Corona-Pandemie lösen.