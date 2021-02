Supermacht China „Ein Konfrontationskurs würde uns nur in eine Sackgasse führen“

Also China will nicht andere Länder dominieren?

Nein, das ist nicht unser Ziel.



Ihre Impfdiplomatie spricht eine andere Sprache. Produkte wie Biontech werden von Chinas Staatsmedien in Verruf gebracht, es wird von unzähligen Toten zum Beispiel in Norwegen gesprochen, gleichzeitig bietet China seinen Impfstoff von Sinopharm weltweit an, auch in Europa.

Was chinesische Medien zitieren, steht auch längst in den westlichen Medien. Während sich gerade viele Länder um Impfstoffe streiten, bietet China Zusammenarbeit an, auch für Länder, die über keinen eigenen Impfstoff verfügen. Für uns ist ganz klar, dass die Entwicklung des Impfstoffs kein Wettbewerb unter den Nationen ist, sondern ein Kampf der Nationen gegen das Virus.