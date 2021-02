Supermacht China „Ein Konfrontationskurs würde uns nur in eine Sackgasse führen“

Lassen Sie denn unabhängige Kontrollen zu, zum Beispiel beim Arbeits- oder Umweltschutz?

Wir respektieren die internationalen Normen in diesen Bereichen, halten uns aber in unserem Land an die für uns geltenden Gesetze, so wie das jedes andere Land auch tut. Im Übrigen ist es das erste Mal, dass Arbeitsnormen den Einzug in ein bilaterales Abkommen mit China gefunden haben.