Supermacht China „Ein Konfrontationskurs würde uns nur in eine Sackgasse führen“

Letzte Frage: Wissen Sie inzwischen, wo das Covid-19-Virus herkommt?

Die Rückverfolgung des Virus ist eine komplexe wissenschaftliche Angelegenheit, die eine Zusammenarbeit von Experten auf der ganzen Welt erfordert. China ist diesbezüglich immer offen und transparent in enger Kommunikation mit der WHO, gerade ist eine WHO-Delegation mit Experten in Wuhan. Es gibt immer mehr internationale Berichte, wonach das Virus in der zweiten Hälfte 2019 an mehreren Orten der Welt ausgebrochen sei. Das weist auf die Notwendigkeit und Dringlichkeit hin, ähnliche Besuche in anderen Ländern und Regionen zu planen.



Mehr zum Thema: Die USA und Europa zittern sich noch durch die Krise. China geht schon wieder voran. Nacheifern, das war einmal. Ein Blick in die zehn wichtigsten Technologiefelder zeigt: China ist ehrgeizig, doch Panik ist nicht nötig.