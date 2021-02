Sustainable-Finance Deutschland soll Billionen Euro in die Öko-Wirtschaft stecken

Für den Verband der Chemischen Industrie (VCI) ist insbesondere wichtig, dass die skizzierte Sustainable-Finance-Strategie für die Bundesregierung die Tür für eine europäische Harmonisierung offenhält. So lautet eine Beiratsempfehlung, die systematische Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien im Finanzsystem nicht auf Deutschland zu beschränken, sondern in den Kontext europäischer und internationaler Entwicklungen einzubetten. „Internationale Finanzmärkte und ein auf Deutschland reduzierter Alleingang - das passt nicht zusammen und muss unbedingt vermieden werden“, erklärte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup.



Ohnehin kommt dem Finanzsektor bei der nachhaltigen Transformation vieler Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche bereits eine wachsende Treiberrolle zu. So steigt das Volumen nachhaltiger Investmentfonds stark an und erreichte allein in Deutschland zuletzt mehr als 200 Milliarden Euro. Auch die Anzahl der Unternehmen, die freiwillig nach den internationalen Normen des Global Reporting Institutes (GRI) in Amsterdam reporten, wächst kräftig. „Diese Marktmechanismen wirken und gewinnen zunehmend an Fahrt. Regulatorische Vorgaben sollten daher lediglich flankierend eingesetzt werden“, so Große Entrup.