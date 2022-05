Symptome, Inkubationszeit und Co. Omikron, Grippe und Erkältung im aktuellen Vergleich

Oft zeigen Kinder, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, andere Symptome als Erwachsene. So konnte in einer Studie in Großbritannien festgestellt werden, dass gut die Hälfte der Kinder keine Symptome im Zusammenhang mit dem Coronavirus hatte. Bei der anderen Hälfte der 1000 Probanden wurden vor allem Fieber (31 Prozent), Bauchkrämpfe, Durchfall und Erbrechen (zusammen 19 Prozent) und Kopfschmerzen (18 Prozent) festgestellt. Belastungen der Atemwege, also beispielsweise Husten oder Atemnot, kamen deutlich seltener vor als bei erwachsenen Personen. Insgesamt verspüren aber 80 Prozent der Betroffenen keine oder nur sehr leichte Symptome.