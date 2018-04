Klare Kante oder Kuschelkurs: Wie weiter mit Russland?

FDP

Auch aus der FDP kommt die Forderung nach einem Aufweichen der Sanktionen, der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Kubicki ist sogar für eine Abschaffung. Schon seit Jahren prophezeit er, dass man Moskau mit Strafmaßnahmen nicht in die Knie zwingen werde. FDP-Chef Christian Lindner sagt, Kubicki spreche „für wenige oder für sich selbst“. Der Konflikt soll auf dem Parteitag Mitte Mai ausgetragen werden. Es gibt aber auch eine aktuelle Idee der Liberalen zur Diplomatie-Offensive: Generalsekretärin Nicola Beer plädierte am Montag dafür, Russland wieder an die G7-Gruppe der westlichen Industriestaaten anzukoppeln und zu G7+1-Gesprächen einzuladen.



Bild: AP