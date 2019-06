Syrien: Moskau blockiert Erklärung von UN-Sicherheitsrat zu Idlib

New York Russland hat eine Erklärung des UN-Sicherheitsrats zu den Gefechten in der letzten syrischen Rebellenhochburg blockiert. Deutschland, Belgien und Kuwait hatten angeregt, dass das höchste UN-Gremium seine Besorgnis über Angriffe auf Zivilisten durch Truppen von Präsident Baschar al-Assad und Anschläge von Extremistengruppen sowie über eine mögliche humanitäre Katastrophe im Falle einer massiven Militäroperation in der Provinz Idlib ausdrücke.