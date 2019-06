Tag der Deutschen Industrie: BDI-Präsident Kempf: „Die Regierungspolitik schadet den Unternehmen“

„Das fehlende Management der Energiewende droht deutsche Unternehmen aus dem Land zu vertreiben“, kritisierte er. So komme der Netzausbau nicht so schnell voran wie nötig. In der Steuerpolitik sprach sich Kempf für die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags aus. An ausländischen Standorten – etwa in den USA oder Frankreich – gebe es Steuererleichterungen.