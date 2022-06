Tag der Industrie 2022 in Berlin Das Industrie-Zeugnis für die Spitzenpolitik

Man darf den Redenschreibern (und -schreiberinnen) des Kanzlers gratulieren. Der Kunstgriff, den sie Olaf Scholz in sein Manuskript geschrieben hatten, funktionierte durchaus. Er erinnerte nämlich an seine Rede, die er vor einem Jahr zum selben Anlass gehalten hatte. Seht her, so die Botschaft, ich pflege als Kanzler zu halten, was ich als Kandidat versprochen habe.