Tag der Industrie: Bundesagentur für Arbeit-Chef Scheele kontert Regierungskritik der Industrie

Scheele reagierte auf heftige Kritik aus der Wirtschaft beim Tag der Industrie in Berlin. Industriepräsident Dieter Kempf beklagte am Dienstag vor allem hohe Strompreise, zu viel Bürokratie und eine hohe Steuerlast. „Die Regierung hat einen großen Teil des in sie gesetzten Vertrauens verspielt“, sagte Kempf.