Auch die Forderung nach bestimmten Grenzkontrollen an Übergängen zu Polen und der Schweiz sorgte für Debatten. „Wir wollen ja nicht Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen”, sagte Schuster der Deutschen Presse-Agentur. Sondern eine Anpassung an die jeweils aktuelle Lage, ähnlich wie in Bayern. An der deutsch-polnischen Grenze würden seit etwa drei Monaten fast doppelt so viele irreguläre Einwanderer festgestellt wie an der Grenze zu Österreich. „Ich will das als kurzfristige Maßnahme, aus der ich sofort wieder aussteigen möchte, wenn sich die Zahl der Migranten wieder reduziert”, sagte Schuster.