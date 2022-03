Tank-Debatte Das Kartellamt soll zum Spritpreis ermitteln – aber kann es das?

Erst einmal erscheint ein Zusammenhang in der Tat seltsam: Der Rohölpreis ist nach Beginn der Ukraine-Invasion durch Russland zwar von 82 Euro auf stellenweise über 100 Euro pro Barrel angestiegen. Preise für Benzin und Diesel kletterten im Vergleich dazu allerdings noch stärker. Der ADAC schreibt: Seit dem 24. Februar verteuerte sich Super E10 um gut 25 Prozent, Diesel legte sogar um rund 38 Prozent zu. An den Tankstellen sollte es schlicht momentan nicht so teuer sein, zumal der Preis der beiden für die Finanzmärkte wichtigen Ölsorten bereits am Dienstag wieder gefallen ist.