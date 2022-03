Tank- und Heizkosten: Wer von den Entlastungs-Plänen der Regierung profitiert

Die Ampelkoalition will Abhilfe schaffen. Nach Angaben von Grünen-Chef Omid Nouripour und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) könnte eine Arbeitsgruppe aus Grünen, SPD und FDP noch in der laufenden Woche ihr mit Spannung erwartetes Energiekosten-Entlastungspaket beschließen. Allein: Was es umfassen wird, ist immer noch unklar. Die Parteien konnten sich bisher nicht darauf einigen, welche Schritte Verbraucher am nachhaltigsten entlasten würden.