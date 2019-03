 Tarifabschluss: Spektakulärer Abschluss? Was Beschäftigte der Länder verdienen

Ja – das zeigt etwa der DGB-Besoldungsreport 2019. Eine neuverbeamtete Lehrkraft in Rheinland-Pfalz (A 13, Eingangsstufe) bekommt demnach mit 44.936 Euro brutto jährlich etwa 8300 Euro weniger als ihre Kollegen in Bayern und knapp 6000 Euro weniger als in Nordrhein-Westfalen. Ein neuverbeamteter Polizeimeister in Niedersachsen bekommt demnach mit 27.527 Euro jährlich etwa 2660 Euro weniger als vergleichbare Beamtinnen und Beamte in Bayern und knapp 1100 Euro weniger als in Baden-Württemberg.