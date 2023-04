Tarife Inflationsausgleich weiterhin Streitpunkt im öffentlichen Dienst

Der eine Woche alte Schlichterspruch im Tarifstreit des öffentlichen Diensts ist aus Sicht des Bundesvorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes dbb, Ulrich Silberbach, eine gute Grundlage für die vierte Verhandlungsrunde an diesem Wochenende. Gesprächsbedarf sehe die Arbeitnehmerseite indes vor allem noch beim für die ersten Monate vorgesehenen Inflationsausgleich, sagte Silberbach am Samstag vor Verhandlungsbeginn in Potsdam. „Das ist natürlich einer der Punkte, über den wir reden werden nachher im kleinen Kreis.“ Die Arbeitgeberseite sehe diesen Punkt als Tarifbestandteil. „Wir sehen das als allgemeine Wohltat.“