Tarife Neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst - auch an Flughäfen

15. Februar 2023 | Quelle: dpa

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst weiten ihre Warnstreiks in mehreren Bundesländern weiter aus. Bild: Bild: dpa

Wegen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst haben Beschäftigte auch am Mittwoch in mehreren Bundesländern die Arbeit niedergelegt. Um Druck aufzubauen, gingen Bedienstete unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in den Warnstreik. Am Freitag will die Gewerkschaft Verdi die Ausstände auch auf Flughäfen ausweiten.