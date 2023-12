Tarife Tausende Länder-Beschäftigte bei Warnstreiks

06. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Auch in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover sind Beschäftige des öffentlichen Dienstes auf die Straße gegangen. Bild: Bild: dpa

Vor der möglicherweise entscheidenden Runde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder haben bundesweit Tausende Beschäftigte den Gewerkschaftsforderungen Nachdruck verliehen. In Berlin nahmen nach Gewerkschaftsangaben rund 13.000 Menschen an Warnstreiks teil. An Berliner Schulen kam es zu Unterrichtsausfall und Schließungen, weil Tausende Lehrkräfte sowie Schulbeschäftigte dem Aufruf mehrerer Gewerkschaften gefolgt waren.