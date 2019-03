 Tarifeinigung: DGB fordert deutliche Verbesserung für Beamte nach Tarifabschluss

Hintergrund sind die deutlichen Einkommensunterschiede der Beamten zwischen den Bundesländern – sowie Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung in ihrer heutigen Form. Wie aus dem DGB-Besoldungsreport 2019 hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, gibt es erhebliche Differenzen zwischen den Ländern. So verdient eine neuverbeamtete Lehrkraft in Rheinland-Pfalz demnach jährlich über 8300 Euro brutto weniger als ihre Kollegen in Bayern.