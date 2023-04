Tarifeinigung: Textilarbeiter bekommen 4,8 Prozent mehr Lohn

Die rund 100.000 Beschäftigten in der westdeutschen Textilindustrie erhalten ab dem 1. Oktober 4,8 Prozent mehr Lohn. Mindestens bekommen sie 130 Euro pro Monate mehr, teilte die IG-Metall am Samstag mit. Ab dem 1. September 2024 werden demnach die Entgelte um weitere 3,3 Prozent steigen, mindestens jedoch um 100 Euro. Zudem bekommen die Beschäftigten eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1500 Euro. Der Tarifvertrag läuft bis zum 28. Februar 2025.