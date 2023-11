Tarifforderungen für Stahlindustrie Träum weiter, IG Metall!

Niemand ist gehindert weniger zu arbeiten, wenn er das will. Die hohe Teilzeitquote und die Flexibilität in den meisten Betrieben zeigen, dass dies auch möglich ist. Was aber in einer alternden Gesellschaft und einem stagnierenden Industriestandort nicht funktionieren wird, ist weniger arbeiten und gleichzeitig mehr Geld verdienen. Sowohl die Zahl der Arbeitsstunden pro Beschäftigten als auch das Arbeitsvolumen insgesamt sind in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gesunken.