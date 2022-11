Tarifkonflikt: Hunderttausende Metallbeschäftigte diese Woche im Warnstreik

Allein am Freitag hätten rund 83.000 Teilnehmende aus rund 400 Betrieben zeitweise die Arbeit niedergelegt. Betroffen waren zum Beispiel das BMW-Werk Leipzig, Ford in Köln, die Meyer Werft in Papenburg, der Autozulieferer Bosch in Bamberg oder das Stammwerk von Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen. Weitere Warnstreikaktionen nach mehr als 1000 in dieser Woche seien geplant.