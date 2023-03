Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst „Die Lage ist weit komplizierter als es die Gewerkschaften darstellen“

Wie werden die Kommunen die steigenden Löhne gegenfinanzieren?

In einer Wunschwelt kommt es zu einem Wirtschaftsaufschwung mit steigenden Steuereinnahmen, mit denen sich die höheren Lohnkosten teilweise decken lassen. Von einer solchen Lage sind wir aber weit entfernt. Die Kommunen geraten vielmehr in eine Zange aus steigenden Löhnen, steigenden Sachkosten und Zinsen. Und dies zu einer Zeit, in der Klimapolitik, Mobilitätswende und Flüchtlingsbetreuung die Städte und Gemeinden ohnehin vor enorme Herausforderungen stellen. Fakt ist: Wir können jeden Euro nur einmal ausgeben. Was künftig zusätzlich in den Lohntopf fließt, fehlt logischerweise an anderer Stelle der öffentlichen Daseinsvorsorge. Es fehlt für Investitionen, für neue Stellen, für bessere kommunale Angebote. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Gebühren für kommunale Leistungen erhöht werden müssen, wenn der Abschluss zu hoch wird. Das wollen wir vermeiden.