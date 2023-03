Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst „Die Grundsteuer ist eine Stellschraube, an der die Kommunen drehen könnten“

Wo also wollen Sie sparen?

Ich will hier keine Drohszenarien an die Wand werfen. Wir setzen auf die dritte Verhandlungsrunde und treten für einen Abschluss ein, der den Ausgleich zwischen berechtigten Interessen der Arbeitnehmer und den Rahmenbedingungen der Arbeitgeber schafft. Trotzdem ein Beispiel: Gelsenkirchen hat als erste Stadt in NRW alle Grundschulen mit Whiteboards ausgestattet, alle Grundschulen mit Glasfaseranschluss versorgt und allen Schülern iPads zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, dass solch wichtige Investitionen auch nach einem Tarifabschluss noch möglich sein werden.

Der Lohnabschluss im öffentlichen Dienst gilt bundesweit. Wäre angesichts der unterschiedlichen Lebenshaltungskosten nicht eine regionale Lohndifferenzierung nötig?

Klares Nein! Dies würde die Mobilität der Beschäftigten senken und zu Kannibalismus in der kommunalen Familie führen. Wie soll ich denn jemanden nach Gelsenkirchen locken, wenn er hier weniger verdient als in München? Womit wir uns allerdings als öffentliche Arbeitgeber in diesem Jahr nochmal intensiver auseinandersetzen wollen, ist das Thema der Zulagen für Bereiche mit besonders hohem Fachkräftemangel. Hier könnte man die bisherigen Regeln womöglich erweitern.