Tarifkonflikt Streiks an der Grenze der Erpressung – einigt euch!

Trotzdem ist die massive Kritik am heutigen Tag des deutschen Stillstands berechtigt, denn die Gewerkschaften missachten auf irritierende Weise das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Fragwürdig ist nicht nur die Streikallianz der Gewerkschaften Verdi und EVG, die zwei getrennte Tarifrunden miteinander verknüpfen und so ihre Streikmacht an die Grenze der Erpressung ausdehnen. Fakt ist auch, dass Gewerkschaften selten so früh und während laufender Verhandlungen mit derart massiven Warnstreiks begonnen haben. Selten waren die Forderungen so übermäßig, selten haben interne organisationspolitische Faktoren eine so gewichtige Rolle gespielt. Seitdem jetzt auch noch die Klimaaktivisten von Fridays for Future zusammen mit Verdi demonstrieren, weht ein Hauch von – verbotenen – politischen Streiks durchs Land.