Tarifkonflikt: Wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben sich am Donnerstag nach Gewerkschaftsangaben bundesweit rund 10 000 Menschen an Warnstreiks beteiligt. Die Schwerpunkte seien diesmal in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewesen, teilte die Gewerkschaft Verdi in Berlin mit. Besonders traf es München, wo mehr als 3000 Beschäftigte streikten. Müll wurde nicht abgeholt, Kitas blieben geschlossen.