Tarifpartner gefordert Scholz will Konzertierte Aktion gegen Inflation

Bundeskanzler Olaf Scholz rief die Tarifpartner am Mittwoch zu einer Konzertierten Aktion auf. „Wir brauchen eine gezielte Kraftanstrengung in einer ganz außergewöhnlichen Situation“, sagte der SPD-Politiker in der Generaldebatte des Bundestages. „Wir wollen eine Konzertierte Aktion gegen den Preisdruck.“ Alle müssten etwas beitragen. Dabei gehe es nicht um Lohntarifverhandlungen. „Hier muss erneut zusammengestanden werden und herausgefunden werden, wie wollen wir mit dieser Preisentwicklung umgehen?“ Scholz verwies auf die Chemische Industrie, die mit einer einmaligen Sonderzahlung für die Beschäftigten einen „interessanten Weg“ gewählt habe. Zudem unterstrich Scholz die Rückkehr zur Schuldenbremse 2023.