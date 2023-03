Tarifpolitik „Ein Lohnrückstand des öffentlichen Dienstes ist kaum noch belegbar“

Die Forderung sprengt jedes Maß. Erstens liegt sie deutlich über der Inflationsrate, die 2022 bei 7,9 Prozent lag und in diesem Jahr etwa 6,0 Prozent erreicht. Zweitens liegt sie deutlich über den Forderungen anderer Multibranchengewerkschaften. So verlangte die IG Metall in der Stahlindustrie im vergangenen Frühjahr 8,2 Prozent sowie 8,0 Prozent in der Metall- und Textilindustrie im vergangenen Herbst. Die Chemiegewerkschaft wollte in der Chemieindustrie und in der Papiererzeugung im letzten Herbst jeweils eine Kaufkraftsicherung.