Tarifrunde 2023 „Heute geht es erstmal darum, die Kaufkraft konstant zu halten“

Können solch hohe Tarifabschlüsse nur durchgesetzt werden können, weil die Arbeitnehmer eine größere Macht haben?

In vielen Bereichen herrscht nicht nur Fach-, sondern auch Arbeitskräftemangel. Bedeutet: Die Verhandlungsmacht ist größer. Hinzu kommt, dass im öffentlichen Dienst in den kommenden Jahren eine Welle von Menschen in den Ruhestand geht und der öffentliche Dienst gegenüber der Privatwirtschaft konkurrenzfähig bleiben muss. Dabei spielen auch Löhne eine wichtige Rolle.