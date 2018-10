Tarifrunde mit der Bahn Lokführer wollen mehr Geld und klarere Regeln für Ruhezeiten

„Beide Seiten starten mit dem festen Willen, im Verhandlungswege zu einem Ergebnis zu kommen“, sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Freitag vor dem ersten Treffen beider Seiten in Berlin. Er sage „ganz klar und deutlich: Wir definieren uns in dieser Zeit, wenn wir nicht dazu herausgefordert werden, über Verhandlungen“, antwortete Weselsky auf die Frage nach Streiks noch in diesem Jahr.