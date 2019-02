 Tarifrunde: „Note ungenügend“ – Verdi kritisiert Länder vor der nächsten Tarifrunde scharf

BremenDie Gewerkschaft Verdi hat den Bundesländern einen Tag vor der nächsten Tarifrunde im öffentlichen Dienst eine völlig unzureichende Haltung in den Verhandlungen vorgeworfen. „Was bis jetzt von der Arbeitgeberseite gekommen ist, verdient die Note ungenügend“, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske am Mittwoch bei einer Kundgebung in Bremen vor Tausenden Teilnehmern.