Verdi-Chef Frank Werneke sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Bereitschaft, sich an Aktionen zu beteiligen, sei unter den Beschäftigten so ausgeprägt und so stark wie lange nicht mehr. „Da ist jetzt richtig Druck auf dem Kessel.“ Die seit Tagen laufenden Warnstreiks sollen teilweise auch am Mittwoch fortgeführt werden.