Tarifstreit: Zehntausende Staatsbedienstete beteiligen sich an Verdi-Streiks

BerlinIm Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi die Streiks am Donnerstag ausgeweitet. Insgesamt legten nach Verdi-Angaben 45.000 Beschäftigte in elf Bundesländern die Arbeit nieder. Betroffen waren etwa Verwaltungen, der öffentliche Nahverkehr, Kitas und Krankenhäuser in Brandenburg, Hessen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Auch der Beamtenbund rief zum Ausstand auf, etwa in Bayern, im Saarland und in Mecklenburg-Vorpommern.