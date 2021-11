Tarifverdienste: Verdienste von Millionen Tarifbeschäftigten steigen so langsam wie noch nie

Die Verdienste der Millionen Tarifbeschäftigten in Deutschland sind im dritten Quartal so langsam wie noch nie gestiegen und können die hohe Inflation bei weitem nicht ausgleichen. Sie legten von Juli bis September um durchschnittlich 0,9 Prozent zum Vorjahresquartal zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. „Dies ist der geringste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2010“, erklärten die Statistiker dazu.