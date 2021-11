Tarifverhandlungen Arbeitgeber-Seite legt Länderbeschäftigten neues Angebot vor

In verschiedenen Runden werde nun intensiv verhandelt, sagten Sprecher der Gewerkschaft Verdi und des Beamtenbundes dbb. „Die Verhandlungen gestalten sich schwierig.“ Von den Ländern hieß es, es sei Bewegung in die Gespräche gekommen. „Beide Seiten sind an einer Einigung interessiert“, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Finanzministers Reinhold Hilbers (CDU), der die Verhandlungen für die Bundesländer führt.