Tarifverhandlungen: Bahn-Gewerkschaft EVG fordert zwölf Prozent mehr Lohn – und rechnet mit Streiks

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert in der diesjährigen Bahn-Lohnrunde zwölf Prozent mehr Lohn. Der Vertrag solle für zwölf Monate gelten, beschlossen die Tarifkommissionen der EVG am Dienstag in Fulda. Mindestens sollten aber die Gehälter um 650 Euro steigen, bei Auszubildenden sollten es mindestens 325 Euro sein.