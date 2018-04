Tarifverhandlungen: Gewerkschaften und Arbeitgeber gehen zuversichtlich in Tarifpoker

Der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, sagte: „Es gibt ein gemeinsames Interesse daran, alles daranzusetzen, in diesen Tagen einen Durchbruch zu erzielen.“ Er sei vorsichtig zuversichtlich. „Würde es jetzt nicht gelingen, einen Durchbruch zu erzielen, wäre das ein Zeichen für eine Eskalation des Konfliktes.“ Damit wäre er zwar nicht zufrieden, aber die Arbeitnehmer würden so eine Eskalation annehmen. Seehofer hatte bereits am Vortag angekündigt, so zu verhandeln, „dass wir zügig zu sinnvollen Ergebnissen kommen“.