Tarifverhandlungen: Neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst

In Leipzig ruhte der Nahverkehr. Seit 3.00 Uhr legten rund 300 Mitarbeiter die Arbeit nieder. Im Laufe des Tages rechnet der Verdi-Streikleiter mit insgesamt 700 Streikenden. Bis 14.00 Uhr am Freitagnachmittag sollen die Busse und Bahnen in den Depots bleiben. In Hamburg wurde die Stadtreinigung bestreikt. Warnstreiks im Nahverkehr sollte es auch in Mainz (Rheinland-Pfalz) und in Bochum (Nordrhein-Westfalen) geben.