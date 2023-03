Tarifverhandlungen: Verdi ruft am Montag zu Warnstreik am Flughafen Berlin auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft auf dem Flughafen Berlin Brandenburg (BER) Beschäftigte, die Fluggäste, Personal und Waren kontrollieren, zu einem ganztägigen Warnstreik am Montag auf. Der Streik im Luftsicherheitsbereich beginnt am frühen Morgen und endet in der Nacht, wie der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg am Samstag mitteilte. Mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen- oder -streichungen sei zu rechnen.