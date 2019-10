Tauchsieder: 20 Prozent für Höcke?

Was verspricht sich eine Buchautorin wie Alice Hasters von einem Denken in ethnisch-rassischen Mono-Identitäten und verallgemeinerten Täter-Opfer-Kategorien? Dass weiße Menschen auf Barack Obama blicken wie auf einen schwarzen Drogendealer im Görlitzer Park? Dass sich Menschen künftig nicht nur zivil, also höflich und zurückhaltend, sondern besser auch neuronalneutral optimiert begegnen sollen, so dick, vermummt, grün, sexy oder kariert sie auch aussehen? Die Ausmerzung aller diskreten Reste von Neugier, mit der die meisten Menschen überall in aller Welt heute Menschen als Menschen begegnen, das Alltägliche weniger aufmerksam musternd, das Nicht-Alltägliche mehr? Was wäre, nach der rechtlichen Verfolgung, politischen Bannung und gesellschaftlichen Ächtung des Rassismus in Deutschland, damit gewonnen?