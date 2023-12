Was genau ausschalten? Nun, das verrät der Bundespräsident lieber nicht. Den Fernseher? Das Internet? Oder gleich die ganze Welt? Schnell, schnell, die Hände vor die Augen – und darauf hoffen, dass die Welt uns auch Weihnachten 2024 nur medial bedrängt – sofern wir dann noch in der Lage sind, durch unsere Finger zu blinzeln.



Lesen Sie auch: Das sind 2024 die größten Risiken und Chancen für die deutsche Wirtschaft



Es ist wirklich deprimierend: Alles, was noch wächst in diesem Land, sind die Defizite der politischen Klasse in puncto geopolitischer Strategie und Lücken vorausschauenden außenpolitischen Handelns in den Top-Etagen der Regierung – sind Illusionen über den diplomatischen Einfluss in der Welt und Blindstellen eines geschichtlichen (Selbst-)Bewusstseins, das endlich Konsequenzen aus den Dimensionen der „Zeitenwende“ zöge.