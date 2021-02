Als Primärziel des institutionalisierten Misstrauens bietet sich der SPD in den nächsten Monaten ausgerechnet Olaf Scholz an. Der Finanzminister ist für die Bankenaufsicht Bafin zuständig, die in der Wirecard-Affäre lieber Journalisten verfolgte als ihren Kontrollpflichten nachzukommen. In seiner Zeit als Erster Bürgermeister hat die Stadt Hamburg auf eine Steuernachforderung gegenüber der in CumEx-Geschäfte verwickelten Privatbank MM Warburg in Höhe von 47 Millionen Euro verzichtet. Und in einem Brief an den US-Finanzminister Steven Mnuchin hat Vizekanzler Scholz am 5. August 2020 im Namen der Bundesregierung der Trump-Administration angeboten, „to massively increase its public support“ für den Bau von LNG-Gas-Terminals, sollten sich die USA doch noch davon abbringen lassen, wegen der deutsch-russischen Gaspipeline NordStream2 Sanktionen zu verhängen: Big-Buddy-Politik eines Dealmakers im Wert von Milliarde Euro - man kann sich kaum ausmalen, wie sympathisch sie das im Willy-Brandt-Haus finden.