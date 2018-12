Für Angela Merkel ist es ein Segen, für die CDU ein Glück - und für die politische Konkurrenz eine schlechte Nachricht. Und sogar Merz darf sich zu den Gewinnern zählen: Ihm bleibt der Vorwurf erspart, die CDU in einem Purzelbaum zurück in die Gefangenschaft einer einzigen Koalitionsoption (an der Seite der FDP) geführt zu haben. Er muss nicht erklären, was man sich unter seinem sonntagsrednerischen „Mehr Europa“ finanzpraktisch vorzustellen hat. Nicht weiter ausführen, warum er Anteilsscheine geldpolitisch subventionierter, steuervermeidender, teils skandalumwitterter Unternehmen unters (besitzende) Volk jubeln will. Und schließlich bleiben ihm 2019 Begegnungen mit ostdeutschen Wählern erspart.