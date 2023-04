Das alles wären Eckpfeiler und Rahmenbedingungen, die nicht nur privates Kapital entfesseln und Investitionen in die gewünschte Richtung lenken, sondern endlich auch (wieder) die Gelingenslust in Deutschland wecken könnten. Und die den Nebeneffekt haben würden, dass FDP und Union (und SPD) ihre stark zunehmende Ambitionslosigkeit in Sachen Klimaschutz nicht mehr hinter dem Generalvorwurf an die Grünen verstecken könnten, sie wollten die Deutschen bevormunden, ihnen was verbieten oder wegnehmen. Tatsächlich gehört es zu den großen Rätseln der stockenden Energiewende, dass die Grünen die Liberalen und Konservativen nicht stellen, um sie auf die stolze Bepreisung fossiler Brennstoffe sofort festzunageln – und sich stattdessen lieber eines sündteuren energiepolitischen Mikromanagements zeihen lassen.