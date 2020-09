Niederschmetternd also. Und das nicht zuletzt, weil sich in den überspannten Diskussionen um identitätspolitische Fragen zuletzt bereits eine Konsens angedeutet hatte. In Debatten über die strukturelle Benachteiligung von Gruppen, so der Philosoph Thomas McCarthy, müssen ihre Sprecher stets das „erste Wort“ haben – was nicht bedeute, dass ihnen auch das „letzte Wort“ zukomme. Dahinter stehen zwei einfache Gedanken. Erstens: Weiße müssen unbedingt erfahren, wie es sich anfühlt, als Schwarzer beargwöhnt zu werden. Heterosexuelle müssen wissen, wie diskriminiert sich Homosexuelle vorkommen. Männer müssen zuhören, wie übergriffig Frauen ihre Pavianhaftigkeit empfinden. Ob aber zweitens alle Nicht-Schwarzen auch strukturelle Rassisten sind, homosexuelle Eheleute Steuervorteile genießen sollen oder Quoten für Frauen in Unternehmen und Parteien eingeführt werden müssen – darüber müssen in einer offenen, liberalen Gesellschaft immer auch Weiße, Heteros und Männer mitbefinden dürfen. Ein solcher Konsens ist immer von zwei Seiten gefährdet: von denen, die Rassismus und Sexismus erwittern wollen. Und von denen, die rassistisch und sexistisch sind.