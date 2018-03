An die Tafel, Frau Merkel!

Jochen Brühl, der Vorsitzende der Tafel Deutschland, hat in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung mittlerweile alles Nötige zum Thema gesagt: „Wir lassen uns nicht von der Kanzlerin rügen, denn die aktuelle Entwicklung ist eine Konsequenz ihrer Politik.“ Und weiter an die Adresse der Regierenden in Berlin: „Bevor ihr irgendwen anklagt, solltet ihr euch ein Bild von der Arbeit und den Umständen vor Ort machen. Die pauschalisierenden und zum Teil sehr verletzenden Äußerungen sind doch entlarvend. Damit setzt ihr euch nur selbst auf die Anklagebank. Ihr habt in den letzten 25 Jahren offensichtlich trotz Tafel nicht verstanden, wo das eigentliche Problem liegt.“