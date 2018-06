Tauchsieder: Angela Merkel. Eine Bilanz.

Allein die Stimmung in Deutschland hat Angela Merkel gewiss nicht mehr auf ihrer Seite, im Gegenteil: Wenn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von einem „Endspiel um die Glaubwürdigkeit“ spricht, dann ist das allenfalls leicht übertrieben. Der Skandal mit den durchgewinkten Asylbescheiden am Bremer Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Mord an Susanna F., die kriminelle Karriere ihres mutmaßlichen Mörders, seine großfamiliär begleitete One-Way-Flucht in den Irak, dem er angeblich so dringend entkommen musste, natürlich auch die steigende Gewaltkriminalität insgesamt durch den Zuwachs an Zuwanderern und die andauernden Probleme mit der Abschiebung von Personen, die zur Ausreise längst verpflichtet wären – das alles führt den Deutschen beinahe täglich vor Augen, dass drei Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise viel zu wenig geschafft ist. Dass Merkel mit den Problemen überfordert ist. Sie nicht löst. Sie noch immer nicht beim Namen nennen will.