Noch einmal also: Aus welcher Quelle bezieht Olaf Scholz seine Selbstzufriedenheit? Er hat Putin seine Weltkriegsangst kommuniziert, stellt völlig abwegige historische Vergleiche aus der kriegslüsternen Schlafwandler-Zeit vor dem Ersten Weltkrieg an („Ich bin nicht Kaiser Wilhelm“) und fragt sich auf Twitter, ob „Gewalt mit Gewalt bekämpft werden“ darf. Er ruft bei Putin durch, um sich für den Fall der Lieferung schwerer Waffen vom Kremlchef bedrohen zu lassen - und knallt dem Bundestag eine Woche später eine detaillierte Lieferliste auf den Tisch, nur weil er das „dahergeredete Zeug“ des Oppositionsführers Friedrich Merz nicht mehr ertragen kann: „Das ist eine hochwirksame, eine hochschwere Waffe… zwölf der modernsten Panzerhaubitzen… das Abschießen von Flugzeugen…, das modernste Flugabwehrsystem.“ Also was jetzt? Gestern noch: Vorsicht, Atomkrieg? Und heute: Who the fuck is Putin? Nicht ihr Ernst, Herr Bundeskanzler!