Steffen Mau und seine Kollegen haben „Ungleichheitsarenen“ identifiziert, in denen sich soziale Konflikte abspielen – interessanterweise gehört der Stadt-Land-Dualismus nicht dazu. Gleichwohl lässt sich die kulturelle Differenz zwischen urbanen Milieus und kleinstädtisch-ländlich geprägter Lebensform ohne weiteres in die Matrix der drei Soziologen integrieren, in der sich etwa sozioökonomische Ungleichheit (oben/unten), Zugehörigkeitsgefühle (wir/sie) und Generationsansprüche (heute/morgen) kreuzen – und es wird so auch schnell klar, warum AfD und Grüne die zwei Pole der gesellschaftlichen Konflikte bilden: In „deren Stammwählerschaften“, schreibt der Politikwissenschaftler Claus Leggewie, „bündeln sich am klarsten die Wahrnehmungsunterschiede des fraglich gewordenen Gesellschaftsvertrags“.