Und dann kommt Christian Neuhäuser und behauptet: Reichtum ist unmoralisch. Wer zu viel Geld besitzt, verletze die Würde seiner Mitmenschen, argumentiert der Professor für Praktische Philosophie an der TU Dortmund. Das ist starker Tobak, zumal Neuhäuser im gleichen Atemzug fordert, dass er unter schädlichem Reichtum ein Einkommen versteht, das über 4200 Euro netto liegt - und noch dazu selbstsicher meint, seine „nichtideale Gerechtigkeitstheorie“ sei realitätsbezogener als die Arbeiten und Überlegungen aller anderen Gerechtigkeitstheoretiker.

Um es vorwegzunehmen: Sie ist es nicht. Dabei ist der Ausgangspunkt seiner Überlegungen durchaus vernünftig. So genannte Suffizienztheorien definieren eine Untergrenze von Gütern und Fähigkeiten, die einem Menschen zugestanden werden müssen und die er benötigt, um seine materiellen und sozialen Grundbedürfnisse decken zu können (Sen). So genannte Differenztheorien stellen den Grundsatz in den Vordergrund, dass alle gesellschaftliche Veränderung zum Ziel haben muss, das Los der Schlechtgestellten zu verbessern (Rawls). Und in so genannten egalitaristischen Theorien (liberaler oder linksliberaler Provenienz) geht es immer um die Herstellung einer bestimmten Form von Gleichheit, sei es der Ausgangsbedingungen oder der Ergebnisse. Demgegenüber möchte Neuhäuser eine „Grenztheorie der Gerechtigkeit“ abliefern, die vor allem historisch informiert ist und im Gegenwartspolitischen wurzelt, die weder bei der Armutsproblematik ansetzt noch beim Thema einer (notwendig relationalen) Ungleichheit. Sondern die den Reichtum selbst zum Thema hat und moralisch kritisiert.